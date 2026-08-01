Tavernola, 76enne in difficoltà nelle acque del lago d’Iseo: è grave
I SOCCORSI. Carabinieri e bagnanti si sono tuffati per portarla a riva. Manovre di rianimazione per circa trenta minuti, poi il trasporto in ospedale in codice rosso.Lettura meno di un minuto.
Tavernola Bergamasca
Una donna di 76 anni è stata portata in ospedale in codice rosso dopo essere andata in difficoltà mentre nuotava nel lago d’Iseo, a Tavernola, non lontano dalla caserma dei carabinieri, in una zona molto frequentata soprattutto d’estate. Alcuni bagnanti l’hanno notata immobile in acqua e hanno lanciato l’allarme, i carabinieri di pattuglia si sono tuffati e, con l’aiuto dei bagnanti, l’hanno portata a riva.
Subito sono scattate le manovre di rianimazione, in costante contatto con il 112 in attesa dell’arrivo dell’ambulanza della Croce blu del Basso Sebino e dell’elisoccorso: manovre di rianimazione durate circa trenta minuti, che hanno permesso di stabilizzare le condizioni della 76enne e trasportarla in ospedale. Le sue condizioni restano gravi.
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