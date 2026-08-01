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Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 01 Agosto 2026

Tavernola, 76enne in difficoltà nelle acque del lago d’Iseo: è grave

I SOCCORSI. Carabinieri e bagnanti si sono tuffati per portarla a riva. Manovre di rianimazione per circa trenta minuti, poi il trasporto in ospedale in codice rosso.

Lettura meno di un minuto.
Chiara Balducchi
Chiara Balducchi Redattore
Tavernola, 76enne in difficoltà nelle acque del lago d’Iseo: è grave
Le operazioni di soccorso a Tavernola
(Foto di Foto San Marco)

Tavernola Bergamasca

Una donna di 76 anni è stata portata in ospedale in codice rosso dopo essere andata in difficoltà mentre nuotava nel lago d’Iseo, a Tavernola, non lontano dalla caserma dei carabinieri, in una zona molto frequentata soprattutto d’estate. Alcuni bagnanti l’hanno notata immobile in acqua e hanno lanciato l’allarme, i carabinieri di pattuglia si sono tuffati e, con l’aiuto dei bagnanti, l’hanno portata a riva.

Tavernola, 76enne in difficoltà nelle acque del lago d’Iseo: è grave
L’elisoccorso a Tavernola

Subito sono scattate le manovre di rianimazione, in costante contatto con il 112 in attesa dell’arrivo dell’ambulanza della Croce blu del Basso Sebino e dell’elisoccorso: manovre di rianimazione durate circa trenta minuti, che hanno permesso di stabilizzare le condizioni della 76enne e trasportarla in ospedale. Le sue condizioni restano gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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