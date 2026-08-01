Tavernola, 76enne in difficoltà nelle acque del lago d’Iseo: è grave

Una donna di 76 anni è stata portata in ospedale in codice rosso dopo essere andata in difficoltà mentre nuotava nel lago d’Iseo, a Tavernola, non lontano dalla caserma dei carabinieri, in una zona molto frequentata soprattutto d’estate. Alcuni bagnanti l’hanno notata immobile in acqua e hanno lanciato l’allarme, i carabinieri di pattuglia si sono tuffati e, con l’aiuto dei bagnanti, l’hanno portata a riva.