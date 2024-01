Tavernola ha un cittadino in più: Thomas l’infermiere ora è italiano

È uscito dalla sala consiliare di Tavernola raggiante di felicità insieme alla moglie e ai suoi tre bambini dopo aver ricevuto dal sindaco Ioris Pezzotti la cittadinanza italiana. Poi si è recato all’anagrafe per sbrigare alcune formalità di rito, con in mano un vassoio di pasticcini che ha offerto all’impiegata e alle persone che entravano. Per Thomas Jaison di 38 anni, originario dell’India, la moglie Nimmy John di 36, anch’ella indiana, il piccolo Alexander di 7, Chiara di 5 e Olivia 2 anni fra un paio di mesi, tutti nati in Italia, sabato 20 gennaio è stata una giornata davvero speciale, di quelle da incorniciare e che resterà per sempre nell’album dei ricordi più cari di questa famiglia, da tempo ben integrata a Tavernola.