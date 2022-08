Traversata del lago d’Iseo: Calmasini il più veloce di tutti, Masetti prima fra le donne

È Fabio Calmasini il primo classificato nella Traversata del lago d’Iseo 2022, andata in scena nella mattinata di domenica 28 agosto fra Predore e Iseo. Veronese, già campione europeo master, Calmasini era alla sua prima traversata del Sebino e ha compiuto l’impresa in 34 minuti e 53 secondi. Al secondo posto l’iseano Arnaldo Bonfadini (35 minuti e 2 secondi), vincitore della scorsa edizione . Sul terzo gradino del podio c’è Anna Masetti, prima fra le donne a tagliare il traguardo, che ha compiuto la traversata in 35 minuti e 4 secondi.