Travolto dal quad nel bosco, grave un 57enne di Sarnico

Un 57enne di Sarnico è rimasto ferito in modo grave nel pomeriggio di domenica 17 dicembre, dopo essere stato travolto dal suo quad in una zona impervia nei pressi del santuario della Santissima Trinità, sopra Parzanica. Illesa la compagna che era insieme a lui.

L’incidente è accaduto intorno alle 15. La coppia si trovava in una zona boschiva sopra il centro abitato: da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che i due fossero scesi dal quad ed erano vicini al mezzo quando il 57enne è stato schiacciato dal mezzo che si è mosso per ragioni ancora da accertare. La donna non ha riportato lesioni, mentre il compagno si è ferito gravemente. È stata lei a lanciare l’allarme, telefonando al 112.