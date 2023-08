Tuffi in sicurezza: nei 16 paesi del lago d’Iseo cartelli in 5 lingue

Domenica da tutto esaurito il 6 agosto nelle spiagge e nei lidi del lago di Iseo e nell’Endine, ma per fortuna non sono stati registrati incidenti in acqua. Merito delle tante azioni messe in campo anche dall’Autorità di bacino che, per migliorare la sicurezza dei bagnanti e di chi compie un’escursione in barca, quest’estate ha rinnovato il proprio impegno economico per garantire le attività di sorveglianza svolte dai gruppi di Protezione civile e dalla Guardia costiera ausiliaria e ha siglato un’intesa con il comando di Bergamo dei vigili del fuoco ottenendo un duplice risultato positivo: è stata individuata l’autorità che coordina gli interventi in caso di urgenze; in acqua, in aggiunta al natante dei volontari di Lovere, c’è sette giorni su sette un gommone in costante movimento il sabato e la domenica e ormeggiato a Sarnico dal lunedì al venerdì, ma sempre pronto a partire e in grado di raggiungere in pochi minuti tutte le località del lago grazie a un motore da 200 cavalli di potenza.