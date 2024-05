Una festa per ricordare Giorgia e la sua gioia di vivere

Una festa per Giorgia. Per lei che era «storta sì, ma favolosa», con il cuore pieno di vita e un sorriso talmente contagioso da lasciare davvero il segno nella comunità di Tagliuno e nei tanti amici che aveva incontrato lungo la sua strada. Giorgia Manenti è scomparsa a soli 25 anni per una tragica fatalità. Un malore improvviso l’ha colta mentre si trovava all’esterno dell’azienda di famiglia, la Mega Srl di Castelli Calepio, quella fondata da nonno Clemente, dove lei stessa aveva iniziato a lavorare subito dopo il diploma. Era l’8 settembre 2022. Quel giorno il suo cuore si è fermato per sempre, ma il suo sorriso e la sua vitalità non smetteranno mai di brillare a Tagliuno, dove anche quest’anno parenti, amici e colleghi ricorderanno Giorgia con un doppio torneo benefico, un quadrangolare di calcio e uno di pallavolo, e con una grande festa. Perché lei era «la gioia di vivere in persona» e per ricordarla non potrebbe esserci altro modo che non festeggiare sorridendo insieme a lei.