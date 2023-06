Villongo, colpito da un’auto mentre viaggiava sulla sua Vespa: grave un 32enne di Viadanica

Grave incidente nella mattinata di giovedì 29 giugno poco prima delle 8 a Villongo in via Verdi, sulla provinciale SP79 che collega ai Colli di San Fermo. In uno scontro tra una autovettura e una moto ad avere la peggio è stato un 32enne residente a Viadanica . L’uomo, che viaggiava a bordo di una Vespa da Viadanica in direzione Villongo, è stato colpito accidentalmente da una Lancia Y10, con al volante una donna che viaggiava in senso opposto e che si apprestava a una manovra di immissione in via Cavour, strada comunale di Villongo S. Alessandro.