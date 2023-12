A Foppolo si scia dal 7 dicembre, ma non su tutte le piste

Foppolo riparte con la 75esima stagione sciistica il 7 dicembre, offrendo tariffe promozionali skipass di 22 euro anziché 27 per i giorni di avvio della stagione fino al 10 dicembre. Nonostante le difficoltà causate dalle piogge recenti, saranno in funzione le seggiovie Quarta Baita e Montebello, e per il primo giorno di apertura si scierà anche sulla pista 3 del Montebello, il Canalino e la Quarta Baita.