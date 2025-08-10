Addio alla pallavolista da record: «Eri speciale, ora gioca in cielo»

Ha lottato fino all’ultimo, per quasi un anno, da quando ha scoperto la malattia. Come era nel suo carattere, da grande pallavolista. Una delle colonne, non solo in campo, del Centro pallavolo 27, la storica società di volley brembana. Sabato 9 agosto, Federica Balestra, 44 anni (avrebbe compiuto i 45 il prossimo 27 agosto), ha concluso la sua partita più importante. Si è spenta alle 7 di mattina, all’hospice Don Palla di Piazza Brembana. Ma la sua battaglia non è stata vana. È rimasta di esempio nelle tante persone che, subito, da ieri hanno voluto lasciarle messaggi in rete. «Sei stata speciale, piena di vita, di entusiamo, di energia e splendente come il sole️ - scrive Elena Alborghetti -. Ora puoi girare il mondo da lassù, giocare tutte le partite che vuoi e infondere gioia di vivere a tutti noi. Non ti dimenticherò mai».

Le mille partite

«Federica è stata una colonna della nostra società – dice Fausto –. Come atleta ma anche come dirigente». Un impegno nel gruppo sportivo, durato 33 anni, da quando – aveva 12 anni – vestì la prima maglia del Cp 27. Proprio per il suo straordinario cammino sportivo, Federica, lo scorso 19 marzo, era stata premiata al termine della gara di campionato di Seconda divisione, a San Giovanni Bianco: per aver tagliato il traguardo delle mille partite ufficiali. «Un corridoio umano formato dalle sue compagne di squadra e dalle avversarie-amiche di Petosino, ha scortato Federica fino al gigantesco striscione che, presidiato dalla nostra sindaca Enrica Bonzi e dall’assessore allo Sport Giacomo Siboldi ha emozionato Federica», ricordava Fausto.