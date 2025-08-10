Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Domenica 10 Agosto 2025

Addio alla pallavolista da record: «Eri speciale, ora gioca in cielo»

IL LUTTO. L’affetto e il dolore a Piazza Brembana. Si è spenta nella giornata di sabato 9 agosto, all’hospice Don Palla, Federica Balestra, 44 anni. A marzo venne premiata per le mille partite.

Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Federica Balestra alla festa a lei dedicata lo scorso 19 marzo
Federica Balestra alla festa a lei dedicata lo scorso 19 marzo

Ha lottato fino all’ultimo, per quasi un anno, da quando ha scoperto la malattia. Come era nel suo carattere, da grande pallavolista. Una delle colonne, non solo in campo, del Centro pallavolo 27, la storica società di volley brembana. Sabato 9 agosto, Federica Balestra, 44 anni (avrebbe compiuto i 45 il prossimo 27 agosto), ha concluso la sua partita più importante. Si è spenta alle 7 di mattina, all’hospice Don Palla di Piazza Brembana. Ma la sua battaglia non è stata vana. È rimasta di esempio nelle tante persone che, subito, da ieri hanno voluto lasciarle messaggi in rete. «Sei stata speciale, piena di vita, di entusiamo, di energia e splendente come il sole️ - scrive Elena Alborghetti -. Ora puoi girare il mondo da lassù, giocare tutte le partite che vuoi e infondere gioia di vivere a tutti noi. Non ti dimenticherò mai».

«Federica è stata una colonna della nostra società – dice Fausto –. Come atleta ma anche come dirigente». Un impegno nel gruppo sportivo, durato 33 anni, da quando – aveva 12 anni – vestì la prima maglia del Cp 27.

Federica, originaria di Valnegra, ex bancaria a Piazza Brembana e poi a San Pellegrino, aveva scoperto la malattia a settembre dello scorso anno. Viveva, a San Giovanni Bianco, con il suo compagno e allenatore, Fausto Rota, fondatore del Centro pallavolo 27.

Le mille partite

«Federica è stata una colonna della nostra società – dice Fausto –. Come atleta ma anche come dirigente». Un impegno nel gruppo sportivo, durato 33 anni, da quando – aveva 12 anni – vestì la prima maglia del Cp 27. Proprio per il suo straordinario cammino sportivo, Federica, lo scorso 19 marzo, era stata premiata al termine della gara di campionato di Seconda divisione, a San Giovanni Bianco: per aver tagliato il traguardo delle mille partite ufficiali. «Un corridoio umano formato dalle sue compagne di squadra e dalle avversarie-amiche di Petosino, ha scortato Federica fino al gigantesco striscione che, presidiato dalla nostra sindaca Enrica Bonzi e dall’assessore allo Sport Giacomo Siboldi ha emozionato Federica», ricordava Fausto.

Una festa a sorpresa che aveva emozionato tutti. Ieri la scomparsa di Federica. La camera ardente è stata allestita al centro Don Palla di Piazza Brembana. I funerali saranno celebrati lunedì 11 agosto, alle 15, nella chiesa di Piazza Brembana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza Brembana
San Giovanni Bianco
Valnegra
sport
Pallavolo
Salute
Ricerca medica
Fausto Rota
Giacomo Siboldi
Enrica Bonzi
Elena Alborghetti
Federica Balestra
Gruppo Sportivo