Addio all’ottico Mario Bruzzese: «Una persona speciale»

È mancato a 75 anni Mario Bruzzese, molto conosciuto in città per la sua attività di ottica. Originario di San Severino di Centola (Salerno), è arrivato a Bergamo con i genitori a sei anni. Sin da piccolo ha coltivato la passione per il suo futuro mestiere. Il padre gestiva infatti una piccola bancarella dove vendeva occhiali e penne vicino al Teatro Donizetti. Mario Bruzzese, che abitava in via San Lazzaro, dopo aver lavorato con il fratello in via Cucchi, ha aperto il suo primo negozio negli anni Settanta in via Garibaldi insieme alla moglie Franca. Nel 2001 ha inaugurato un secondo punto vendita a San Pellegrino Terme, poi ceduto a una catena, mentre nel 2012 il negozio in città si è trasferito nell’attuale sede di largo Belotti.