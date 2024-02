Addio a Luciano Mainetti, rifugista a Carona

Una malattia inesorabile l’ha vinto nel fisico, ma il suo ricordo vivrà per sempre in molti che ne hanno apprezzato intraprendenza e doti umane.

Luciano Mainetti, 73 anni di Moio de’ Calvi , si è spento ieri all’Hospice della Fondazione don Stefano Palla di Piazza Brembana , dove era ricoverato da qualche settimana. Luciano era persona molto conosciuta in alta Valle Brembana , dove per oltre 15 anni, unitamente alla moglie Maria Rosa (morta alcuni anni fa) aveva gestito il rifugio «Terre Rosse» sopra Carona . Fu tra i soci fondatori della società che costruì il rifugio e gestì anche gli impianti di risalita.

Chi era Luciano Mainetti

Sin da giovane si era dedicato alla falegnameria di famiglia, insieme ai fratelli Renzo e Adriano, con sede a Valnegra. Gioviale e intraprendente era da sempre attivo in tante passioni legate alla montagna (la caccia, il trial, lo sport in generale) e nel volontariato, pronto a dare una mano nelle attività ricreative. Era in prima fila anche nella Protezione civile e in tutte le attività per le quali servissero risposte concrete e generosità infinita. Forte dell’esperienza maturata in quota al rifugio, Luciano e la moglie avevano raccolto anche la sfida di gestire il bar-ristorante comunale, al piano terra del municipio di Moio, allora denominato «La Tavola rotonda».