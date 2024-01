Ai domiciliari, evade per comprare il formaggio: ottantenne arrestato e assolto

Era ai domiciliari per scontare una pena a tre anni, rimediata per alcuni incendi boschivi che aveva appiccato in Val Taleggio tra il 2020 e il 2021. L’uomo, 81 anni, di Lenna, domenica 22 gennaio è uscito di casa e si è diretto a Olmo al Brembo per acquistare una formaggella da un amico. I carabinieri di Piazza Brembana lo hanno visto ed è così scattato l’arresto per evasione. Il giudice la mattina di lunedì 22 gennaio ha assolto il pensionato, difeso dall’avvocato Filippo Nava, per tenuità del fatto. L’81enne è tornato ai domiciliari.