Al «Don Palla» il ricordo di Rho: medico delle emozioni

«Bisogna ricordare chi opera nel silenzio. Gigi era uno di loro, portava la sua luce nella vita delle persone e dobbiamo continuare a tenerla accesa». È con queste parole che il professor Michele Iagulli, presidente della Fondazione Don Palla Onlus di Piazza Brembana ha ricordato il dottor Gianluigi «Gigi» Rho, primo direttore sanitario della struttura al quale l’11 novembre è stato intitolato l’Hospice. Scomparso nel 2012, Rho ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare i più fragili: prima a Milano, poi in Uganda e infine in Alta Valle Brembana dove è stato medico di famiglia per le famiglie di Cusio, Averara e Santa Brigida . Poi è arrivato l’interesse per le cure palliative, ancora poco conosciute in Italia, e la possibilità di mettere in pratica i suoi studi proprio al Don Palla fin dal 1993, anno in cui è stata aperta la struttura.