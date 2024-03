Ancora neve sulle Orobie e pioggia in pianura. Pasqua col maltempo - Foto

Pioggia in pianura e ancora neve sulle Orobie giovedì 28 marzo. Precipitazioni copiose nella nostra provincia che non smetteranno nemmeno nei prossimi giorni. Le temperature ancora in discesa in pianura le minime scenderanno sui 7°C, mentre lo zero termico si attesterà verso i 2000 metri.

Proprio la diminuzione delle temperature ha permesso alla pioggia di trasformarsi in neve poco sopra i 1300 metri. In mattinata si segnalano fiocchi bianchi a partire da Branzi in Valle Brembana e in Val di Scalve a Colore la neve cade copiosa sulle piste dai 1500 metri di quota.

Montebello a Foppolo alle 12 di giovedì 28 marzo Il rifugio Balicco a Mezzoldo appena visibile sommerso dalla neve

Il meteo per i prossimi giorni

Venerdì 29 marzo

Mattino e pomeriggio su tutta la regione sono previste nubi e precipitazioni sparse e quota neve intorno ai 1600 metri. Temperature lievemente in aumento. In pianura minime tra 10 e 12°C e massime intorno ai 19°C. Zero termico intorno a 2400 metri.

Sabato 30 marzo

All’inizio della giornata piogge sparse, ma poi peggioramento nel corso della giornata con piogge più intense la sera.Temperature stabili o leggermente in crescita, massime fino a 14 gradi e minime intorno ai 9°C. Quota neve a 2.200 metri.

Meno precise le previsioni per Pasqua e pasquetta ma comunque sempre con cielo coperto e piogge diffuse anche a carattere temporalesco.