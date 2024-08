Assalto al fresco della Valle Brembana. Maxi code, strade vietate e proteste

Maxi code, strade e parcheggi pieni, qualche protesta per le modifiche alla viabilità ma anche un servizio di navetta per i turisti che la domenica rischiavano di restare a piedi in alta valle. Val Brembana alle prese con l’assalto dei villeggianti, come inevitabile che sia nei giorni centrali di agosto, visto anche il gran caldo di questi giorni che ha attirato migliaia di turisti.

Il primo campanello d’allarme è suonato l’ultima domenica di luglio quando - causa anche un incidente a Botta di Sedrina - le code di veicoli sono arrivate fino al centro di Zogno (con l’unica corsia in discesa sul viadotto di Sedrina, causa lavori, a peggiorare la situazione).

Le code nel centro di Zogno

«Nel tardo pomeriggio la coda arrivava al centro di Zogno - spiega il vicesindaco Giampaolo Pesenti - e tanti hanno tentato di proseguire passando per la strada di Stabello. Risultato: la strada era completamente bloccata, causa anche il tentativo di un camper di passare». La strada che dal ponte Vecchio di Zogno sale a Stabello e da qui scende a Sedrina presenta infatti un andito stretto dove passa solo un’auto. «Per evitare altri blocchi, quindi, - prosegue Pesenti - abbiamo deciso di vietare per le quattro domeniche di agosto il transito in direzione Stabello-Sedrina dalle 15 alle 22. Diversamente, in caso di lunghe code, si rischierebbe di bloccare ancora la viabilità nella frazione, come già successo».

Transito vietato per le quattro domeniche di agosto in direzione Stabello-Sedrina dalle 15 alle 22 Un divieto che si aggiunge - per i turisti che devono rientrare dalla giornata di vacanza in valle - a quello già in vigore da due anni sulla strada alternativa che passa per Ubiale e Clanezzo, dalle 16 alle 24. Lo stop inizia a partire dal Comune di Almenno San Salvatore, impedendo, di fatto, la domenica il transito in discesa.

La polemica sui parcheggi a Carona

Il grande afflusso di questi giorni pare scontrarsi anche con la nuova viabilità entrata in vigore dal 6 agosto a Carona. L’amministrazione comunale ha deciso di istituire un senso unico in via Bianchi, da piazza Vittorio Veneto fino all’altezza del sagrato della chiesa parrocchiale «per garantire più sicurezza e migliorare la circolazione di veicoli e pedoni», scrivono dal Comune. Istituendo su tutta la via il divieto di sosta (mentre in precedenza di fatto si parcheggiava) e disegnando una trentina di posti auto a disco orario (un’ora). Il rientro verso Branzi è possibile poi passando da via Lungolago o dalla parte alta del paese.

Alcuni villeggianti si lamentano della nuova viabilità del centro di Carona La modifica ha però sollevato le proteste in particolare dei villeggianti che si sono visti togliere la possibilità di parcheggio libero lungo la via principale del paese, in particolare nella parte terminale di via Bianchi verso la centrale idroelettrica. Ora i parcheggi liberi sono principalmente nella zona degli impianti di risalita.

«La maggior parte dei villeggianti alloggia in seconde case vecchie, quindi senza box - dice Paola Pappalardo, di Bergamo -. Ora non abbiamo dove parcheggiare oppure quei pochi disponibili sono subito occupati». «Almeno diano la possibilità ai villeggianti di parcheggiare senza pagare negli stalli a pagamento - aggiunge Roberto Geniale di Brusaporto -. Diversamente dovrei pagare 180 euro di parcheggio per due mesi. Stiamo raccogliendo le firme (a ieri un centinaio, ndr) affinché il Comune torni sui suoi passi».

La replica del sindaco di Carona

«Si tratta di una modifica sperimentale - replica il vicesindaco di Carona, Simona Rossi - che evidentemente andava fatta nel periodo di afflusso, per essere valutata. L’obiettivo è dare

IL sindaco di Carona: «Si tratta di una modifica sperimentale» più ordine e sicurezza alla viabilità in centro. Parcheggi liberi sono comunque disponibili nella parte alta del paese e nei pressi degli impianti di risalita. Modifiche all’attuale provvedimento, ripeto, peraltro provvisorio e sperimentale, andranno fatte. Anche sui consigli che arriveranno dai villeggianti. Peraltro, oltre alle critiche, sono arrivate approvazioni per il tentativo che si sta facendo per migliorare proprio la sicurezza e la viabilità della via centrale del paese».

Rafforzato il servizio di bus la domenica

Tutte le domeniche di agosto (oltre al 15 agosto e al 1° settembre) invece, per venire incontro ai turisti, in alta Valle Brembana, su proposta della Comunità montana e in accordo con l’Agenzia del Trasporto pubblico locale viene istituita una doppia corsa (andata e ritorno) per ciascuna linea Piazza Brembana-Foppolo e Piazza Brembana-Piazzatorre.