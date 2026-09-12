Moio de’ Calvi, scontro con una moto: due feriti. Individuata a Lenna la Punto in fuga

Si sarebbe allontanata senza fermarsi dopo lo scontro con una moto l’auto coinvolta nel grave incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 12 settembre a Moio de’ Calvi, lungo la strada provinciale 2, poco dopo il bivio per Roncobello. La vettura, una Fiat Punto azzurra con a bordo due persone, è stata successivamente individuata a Lenna. I due occupanti sarebbero stati rintracciati mentre si trovavano in un bar a bere una birra.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15, in curva. Secondo le prime informazioni, una Moto Guzzi V85 TT con a bordo due persone, un uomo di 61 anni e una donna di 55 anni, stava salendo verso l’alta valle quando si è scontrata con un’auto che procedeva in direzione opposta. Dopo l’impatto, il conducente della vettura avrebbe proseguito la marcia senza fermarsi. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che viaggiavano dietro all’auto e che si sono fermati sul luogo dell’incidente.

Soccorsi in codice rosso

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, con ambulanze, automedica ed elisoccorso. Il 61enne e la 55enne sono stati soccorsi in condizioni gravi e trasportati all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.