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Cronaca / Valle Brembana Sabato 12 Settembre 2026
in aggiornamento

Moio de’ Calvi, scontro con una moto: due feriti. Individuata a Lenna la Punto in fuga

LO SCHIANTO. L’auto, una Fiat Punto azzurra con due persone a bordo, si sarebbe allontanata dopo l’incidente. I due sono stati rintracciati a Lenna in un bar. Gravi i due centauri: una donna di 55 anni e un uomo di 61anni.

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Redazione Web
Redazione Web
Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore
Moio de’ Calvi, scontro con una moto: due feriti. Individuata a Lenna la Punto in fuga
Schianto a Moio de’ Calvi in moto: ferite due donne di 55 anni

Si sarebbe allontanata senza fermarsi dopo lo scontro con una moto l’auto coinvolta nel grave incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 12 settembre a Moio de’ Calvi, lungo la strada provinciale 2, poco dopo il bivio per Roncobello. La vettura, una Fiat Punto azzurra con a bordo due persone, è stata successivamente individuata a Lenna. I due occupanti sarebbero stati rintracciati mentre si trovavano in un bar a bere una birra.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15, in curva. Secondo le prime informazioni, una Moto Guzzi V85 TT con a bordo due persone, un uomo di 61 anni e una donna di 55 anni, stava salendo verso l’alta valle quando si è scontrata con un’auto che procedeva in direzione opposta. Dopo l’impatto, il conducente della vettura avrebbe proseguito la marcia senza fermarsi. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che viaggiavano dietro all’auto e che si sono fermati sul luogo dell’incidente.

Soccorsi in codice rosso

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, con ambulanze, automedica ed elisoccorso. Il 61enne e la 55enne sono stati soccorsi in condizioni gravi e trasportati all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le responsabilità. La Fiat Punto azzurra coinvolta nello scontro è stata individuata poco dopo a Lenna insieme alle due persone che si trovavano a bordo.

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