Avventura in miniera, Dossena apre anche il Parco speleologico

Ci siamo, da sabato 6 agosto anche il Parco speleologico all’interno delle miniere di Dossena sarà aperto al pubblico. Il percorso, un anello di un chilometro tra le cavità minerarie dossenesi da intraprendere con imbrago e caschetto, è stato inaugurato ieri alla presenza di Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia. «L’esperienza dentro le miniere recuperate di Dossena – afferma Raffaele Cattaneo – è davvero straordinaria e consiglio a tutti di farla perché unisce la dimensione ambientale, che aiuta a capire quale fosse la conformazione di questo territorio, a quella di storia economica, perché qui è stata fatta la storia attraverso l’estrazione di diversi minerali. Le miniere rappresentano anche l’opportunità di fare un’esperienza turistica emozionale unica. Questa è la ragione per cui abbiamo voluto contribuire come Regione al recupero di questa miniera e di tante altre miniere del patrimonio minerario dismesso della Lombardia che oggi non sono più utilizzate per l’estrazione dei minerali come un tempo, ma possono essere ancora un punto di attrazione e di sviluppo economico di questo territorio per un turismo ecosostenibile, ma non per questo meno emozionante. Anzi lo sarà ancora di più».