Batte la testa su un muretto, muore 61enne di Val Brembilla

Secondo le prime e sommarie informazioni raccolte, l’uomo stava eseguendo dei piccoli lavori in casa di amici per i quali aveva offerto la sua disponibilità durante una villeggiatura quando, nella fase di spostamento di un frigorifero, sarebbe caduto a seguito di una scivolata.

Tuttavia, la gravità delle lesioni al capo non gli hanno lasciato scampo. L’incidente è accaduto in una casa privata di vacanze di via Roma, la strada statale che traversa il paese. L’uomo stava spostando alcuni mobili quando si è verificata la disgrazia. Sotto choc gli amici con cui stava eseguendo il lavoro: nessuno di loro ha potuto evitare la caduta di Milesi, tanto che non si esclude che all’origine della perdita di equilibrio e quindi della violenta caduta a terra possa anche esserci stato un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla Centrale operativa del Nue e i carabinieri che hanno proceduto ai rilievi del caso. Trattandosi chiaramente di un incidente domestico, la salma è già stata consegnata ai famigliari.