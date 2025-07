Blello, intossicazione durante il campo scout: soccorsi 13 bambini

Molta paura ma parrebbe nulla di grave per un campo scout in provincia di Bergamo: nella serata di martedì 22 luglio, durante un soggiorno estivo alla chiesa parrocchiale del comune di Blello , diversi bambini tra gli 8 e i 12 anni provenienti da Lecco, hanno iniziato ad accusare sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare, provocando apprensione tra i capi.

Nella mattinata di oggi, 23 luglio, il bilancio è di 13 bambini con sintomi lievi, mentre altri 8 risultano già in via di miglioramento. L’episodio ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi: attivate più ambulanze e mezzi di emergenza per il monitoraggio, con trasporto in ospedale per accertamenti. Saranno i controlli sanitari e le analisi dell’Ats a fare chiarezza sull’origine esatta del malessere.