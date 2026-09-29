Bracca, molotov nell’auto dell’anziana tartufaia. «Gesto esecrabile»

I carabinieri della stazione di Serina sono alla ricerca dell’uomo che sabato 26 settembre, attorno alle 21.30, ha rotto il finestrino di una Fiat Panda parcheggiata in via Bruga a Bracca, lanciando all’interno una bottiglia incendiaria che ha gravemente danneggiato la vettura. Vettura che appartiene a una donna di 87 anni che da una vita svolge l’attività di tartufaia, spingendosi soprattutto in centro a Bergamo, dov’è conosciuta per avvicinare i passanti nelle strade del capoluogo e proporre appunto l’acquisto di tartufi.

Un’attività ereditata da una zia e portata avanti appunto da tanti anni: resta da capire come mai ora la donna sia finita nel mirino di qualcuno che le ha voluto danneggiare l’auto che usava per raggiungere tutti i giorni Bergamo e tornare a casa e impedirle così, di fatto, di svolgere per un periodo la sua attività. Non si sa se l’ottantasettenne tartufaia avesse già ricevuto delle minacce in passato e se l’episodio sia collegato al suo lavoro.

«Condanno fermamente»

«L’unica spiegazione logica potrebbe essere proprio quella – spiega il sindaco Giacomo Gentili –: qualcuno che abbia voluto lanciare un segnale a questa anziana che non fa certo del male a nessuno. Condannare fermamente questo gesto esecrabile è il minimo e l’augurio che i carabinieri riescano a risalire al responsabile. Se ci sono dei problemi, non è certo questo il modo per affrontarli e tantomeno risolverli».