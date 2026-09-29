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Cronaca / Valle Brembana Martedì 29 Settembre 2026

Bracca, molotov nell’auto dell’anziana tartufaia. «Gesto esecrabile»

IL CASO. Il raid sabato 26 settembre fuori casa della donna di 87 anni. In azione un uomo. Indagano i carabinieri di Serina.

Lettura 1 min.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
Bracca, molotov nell’auto dell’anziana tartufaia. «Gesto esecrabile»
Sul caso indagano i Carabinieri di Serina

I carabinieri della stazione di Serina sono alla ricerca dell’uomo che sabato 26 settembre, attorno alle 21.30, ha rotto il finestrino di una Fiat Panda parcheggiata in via Bruga a Bracca, lanciando all’interno una bottiglia incendiaria che ha gravemente danneggiato la vettura. Vettura che appartiene a una donna di 87 anni che da una vita svolge l’attività di tartufaia, spingendosi soprattutto in centro a Bergamo, dov’è conosciuta per avvicinare i passanti nelle strade del capoluogo e proporre appunto l’acquisto di tartufi.

Un’attività ereditata da una zia e portata avanti appunto da tanti anni: resta da capire come mai ora la donna sia finita nel mirino di qualcuno che le ha voluto danneggiare l’auto che usava per raggiungere tutti i giorni Bergamo e tornare a casa e impedirle così, di fatto, di svolgere per un periodo la sua attività. Non si sa se l’ottantasettenne tartufaia avesse già ricevuto delle minacce in passato e se l’episodio sia collegato al suo lavoro.

«Condanno fermamente»

«L’unica spiegazione logica potrebbe essere proprio quella – spiega il sindaco Giacomo Gentili –: qualcuno che abbia voluto lanciare un segnale a questa anziana che non fa certo del male a nessuno. Condannare fermamente questo gesto esecrabile è il minimo e l’augurio che i carabinieri riescano a risalire al responsabile. Se ci sono dei problemi, non è certo questo il modo per affrontarli e tantomeno risolverli».

La zona della Valle Serina è nota per essere frequentata dai cercatori di tartufi: «È un bel business – ammette il primo cittadino – e almeno sette, otto persone di Bracca si occupano da tempo della vendita di tartufi». Quanto alla Panda della tartufaia, la vettura ha riportato danni ingenti (l’incendio è stato domato dai vigili del fuoco) e sarà probabilmente da demolire.

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