Branco di lupi avvistato a Mezzeno: allevatori in allerta

Lupi: la preoccupazione degli allevatori

Preoccupati gli allevatori, come Walter Milesi che, a Roncobello, dal 2016, alleva pecore di razza «Naso nero del Vallese». «I lupi si stanno avvicinando sempre di più anche ai paesi - dice Milesi - ormai qui sono arrivati a un chilometro dalla frazione di Capovalle. Predano, come hanno fatto l’anno scorso a un allevatore di Bordogna, o recentemente: la capra trovata sbranata ne è un esempio».

«Penso che la situazione - continua Milesi - sia ormai fuori controllo. La favola poi che i lupi attaccano solo di notte non è vera. Quattro anni fa iniziai a mettere recinzioni per proteggere il mio gregge: mi presero per matto dicendo che i lupi non c’erano».