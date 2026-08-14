Branzi, caduta di massi: evacuati 17 alloggi - Foto
ALTA VAL BREMBANA. L’episodio tra l’8 e il 9 agosto. Il provvedimento ha interessato complessivamente 17 abitazioni, cinque delle quali occupate da residenti.Lettura meno di un minuto.
Una caduta di massi ha interessato il territorio di Branzi tra l’8 e il 9 agosto, rendendo necessaria l’evacuazione di alcuni alloggi per ragioni di sicurezza. Il provvedimento ha riguardato complessivamente 17 alloggi. Di questi, cinque sono abitazioni di residenti, mentre gli altri risultano utilizzati da non residenti.
L’evacuazione è stata disposta in seguito alla caduta di materiale roccioso, in attesa delle verifiche sulle condizioni dell’area e sulla sicurezza delle abitazioni interessate.
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