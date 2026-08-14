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Cronaca / Valle Brembana Venerdì 14 Agosto 2026

Branzi, caduta di massi: evacuati 17 alloggi - Foto

ALTA VAL BREMBANA. L’episodio tra l’8 e il 9 agosto. Il provvedimento ha interessato complessivamente 17 abitazioni, cinque delle quali occupate da residenti.

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Redazione Web
Redazione Web
Branzi, caduta di massi: evacuati 17 alloggi - Foto
Divieto di accesso per caduta massi in 17 abitazioni a Branzi

Una caduta di massi ha interessato il territorio di Branzi tra l’8 e il 9 agosto, rendendo necessaria l’evacuazione di alcuni alloggi per ragioni di sicurezza. Il provvedimento ha riguardato complessivamente 17 alloggi. Di questi, cinque sono abitazioni di residenti, mentre gli altri risultano utilizzati da non residenti.

Branzi, caduta di massi: evacuati 17 alloggi - Foto
Branzi, caduta di massi: evacuati 17 alloggi - Foto

L’evacuazione è stata disposta in seguito alla caduta di materiale roccioso, in attesa delle verifiche sulle condizioni dell’area e sulla sicurezza delle abitazioni interessate.

Branzi, caduta di massi: evacuati 17 alloggi - Foto
Branzi, caduta di massi: evacuati 17 alloggi - Foto

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