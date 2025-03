Cade per 10 metri in una scarpata, ad Algua interviene l’elisoccorso. Grave un 67enne

Un uomo di 67 anni è rimasto gravemente ferito a Rigosa, frazione di Algua, mentre stava tagliando alcuni alberi in una zona di bosco piuttosto ripida.

L’incidente nel bosco ad Algua

Durante le operazioni avrebbe perso l’equilibrio, cadendo per circa 10 metri in una scarpata e impattando poi contro un albero: diversi i traumi, al volto e al torace. Sul posto, oltre a un’ambulanza, è intervenuto l’elisoccorso decollato da Milano, che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.