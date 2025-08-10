Cade in bici a Sedrina, 67enne soccorso in codice rosso

Incidente a Sedrina, intorno alle 11,30 di domenica 10 agosto. Un uomo di 67 anni avrebbe perso il controllo della sua bicicletta prima di cadere a terra nella frazione di Pratomano, in un tratto in discesa: il rumore ha allarmato un abitante della zona, che insieme alla moglie ha chiamato i soccorsi. Sul posto un’ambulanza e un’automedica, poi l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.