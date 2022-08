Cade da 8 metri mentre monta una rete paramassi ad Averara, grave 31enne

Grave infortunio martedì 30 agosto verso le 8,30 ad Averara, in alta Val Brembana, in un cantiere stradale commissionato dal Comune per il posizionamento di reti paramassi sulla parete rocciosa sopra via Valmoresca. Un lavoratore di 31 anni, dipendente di un’impresa della provincia di Trento specializzata in lavori edili in quota, è precipitato da un’altezza di circa 8 metri riportando gravi lesioni interne. L’infortunato, secondo quanto ricostruito dall’Ats, stava operando insieme ad altri due colleghi in parete per la predisposizione delle funi necessarie alle successive operazioni, indossando l’imbragatura e gli accessori di sicurezza previsti per queste fasi, quando è improvvisamente precipitato al suolo. È stato soccorso immediatamente dai colleghi, i quali hanno allertato la centrale del 118: sono stati inviati sul posto ambulanza ed elicottero, il ferito è stato trasportato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. È stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico, la prognosi è riservata. Per comprendere la causa specifica dell’evento sono in corso accertamenti da parte del personale tecnico dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, Ufficio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Bergamo, intervenuto sul posto con i Carabinieri di Zogno. Il personale di Ats, sentito il pubblico ministero do turno, ha sequestrato le attrezzature in uso, per gli approfondimenti del caso.