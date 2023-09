Cade in una scarpata, cavallo salvato dai Vigili del fuoco - Foto

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno sono intervenuti per il recupero di un cavallo caduto in una scarpata a San Giovanni Bianco in via Callameri intorno alle 19.30 di lunedì 11 settembre. Il recupero non è stato semplice i Vigili del fuoco però sono riusciti a raggiungerlo e lo hanno riportato nella sua stalla sano e salvo.