Cronaca / Valle Brembana
Mercoledì 24 Dicembre 2025

Cade su un sentiero a Sedrina, 66enne in ospedale con l’elisoccorso

L’INTERVENTO. Per soccorrerlo, mercoledì 24 dicembre, anche il Soccorso alpino e i vigili del fuoco.

Sedrina

Stava facendo una passeggiata quando sè caduto in un dirupo e poi si è sentito male. Un 65enne è stato soccorso, nella mattinata di mercoledì 24 dicembre verso le 11.40, dagli uomini del soccorso alpino e da una squadra dei vigili del fuoco di Zogno.

I soccorritori lo hanno stabilizzato e portato in un luogo sicuro. Inizialmente le condizioni del 65enne erano parse gravi, dopo l’intervento dei sanitari del 112, arrivati con un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo, il codice si è trasformato in giallo. Nonostante non fosse grave, l’uomo è stato portato in ospedale in elicottero.

