Caduta tra il Monte Cavallo e il passo San Simone: muore a 33 anni

Un escursionista di 33 anni è morto dopo essere caduto in un canalone tra la cima del Monte Cavallo e il passo San Simone, nel comune di Valleve. L’allarme è scattato poco prima delle 14,30 di sabato 9 novembre, quando alcuni escursionisti hanno sentito delle urla e si sono mossi per verificare cosa fosse accaduto: è stato uno di loro a trovare il corpo senza vita del giovane. Quindi l’arrivo dell’elisoccorso decollato da Sondrio, con i tecnici del soccorso alpino e i carabinieri, per il trasporto della salma e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.