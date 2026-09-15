Camion contro il guardrail a Sedrina: traffico bloccato e lunghe code
L’INCIDENTE. Camion contro il guardrail sulla Statale 470 a Botta di Sedrina: carreggiata ostruita, traffico bloccato e lunghe code in entrambe le direzioni.Lettura meno di un minuto.
Botta di Sedrina
Momenti di apprensione e pesanti disagi alla circolazione intorno alle 12 di martedì 15 lungo la Statale 470 della Valle Brembana. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un mezzo pesante che viaggiava in direzione della Valle Brembana è finito violentemente contro il guardrail all’altezza della frazione di Botta di Sedrina, a poca distanza dall’imbocco della galleria.
L’impatto ha provocato una carambola del camion che si è posizionato di traverso rispetto alla carreggiata, ostruendo parzialmente il passaggio dei veicoli. Non è ancora chiaro se sono coinvolti altri mezzi ma è certo che le ripercussioni sulla viabilità della zona sono state immediate e pesanti.
Lunghe code
Nel giro di pochi minuti si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia, sia a salire verso la valle sia a scendere in direzione di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza all’autista del mezzo e coordinare le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale, oltre ai rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico è tutt’ora bloccato, con automobilisti in coda da un’ora.
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