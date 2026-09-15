Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana Martedì 15 Settembre 2026

Camion contro il guardrail a Sedrina: traffico bloccato e lunghe code

L’INCIDENTE. Camion contro il guardrail sulla Statale 470 a Botta di Sedrina: carreggiata ostruita, traffico bloccato e lunghe code in entrambe le direzioni.

Lettura meno di un minuto.
Melissa Braka
Melissa Braka
Camion contro il guardrail a Sedrina: traffico bloccato e lunghe code
L’immagine del camion che blocca la strada
(Foto di Gruppo Viabilità)

Botta di Sedrina

Momenti di apprensione e pesanti disagi alla circolazione intorno alle 12 di martedì 15 lungo la Statale 470 della Valle Brembana. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un mezzo pesante che viaggiava in direzione della Valle Brembana è finito violentemente contro il guardrail all’altezza della frazione di Botta di Sedrina, a poca distanza dall’imbocco della galleria.

L’impatto ha provocato una carambola del camion che si è posizionato di traverso rispetto alla carreggiata, ostruendo parzialmente il passaggio dei veicoli. Non è ancora chiaro se sono coinvolti altri mezzi ma è certo che le ripercussioni sulla viabilità della zona sono state immediate e pesanti.

Lunghe code

Nel giro di pochi minuti si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia, sia a salire verso la valle sia a scendere in direzione di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza all’autista del mezzo e coordinare le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale, oltre ai rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico è tutt’ora bloccato, con automobilisti in coda da un’ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sedrina
Trasporti
Economia, affari e finanza
Incidenti nei trasporti
Disastri, Incidenti
Melissa Braka