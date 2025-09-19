Casi di «codice rosso»: otto in dieci giorni tra Valle Brembana e Isola

Tre misure cautelari eseguite

Nel giro di dieci giorni i Carabinieri di Zogno, in coordinamento con il pool «fasce deboli» della Procura di Bergamo, hanno dato esecuzione a tre provvedimenti nell’ambito dei cosiddetti reati da «codice rosso». Un uomo residente in Valle Brembana è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico per atti persecutori ai danni della ex compagna. Altri due uomini, rispettivamente a Sorisole e a Terno d’Isola, sono stati raggiunti da misure di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento per maltrattamenti nei confronti delle rispettive mogli o compagne.

Altri episodi in Valle Brembana e Isola

Nello stesso periodo, sul territorio di competenza della Compagnia di Zogno, sono emersi altri quattro episodi di violenza domestica. In due casi i responsabili sono stati uomini che hanno maltrattato le proprie compagne; a Calusco, invece, un figlio con problemi di tossicodipendenza ha aggredito i genitori anziani, mentre a Zogno una coppia è indagata per maltrattamenti nei confronti della figlia adolescente. Sempre ad Almenno San Salvatore, un uomo è stato denunciato per atti persecutori e lesioni personali contro il nuovo compagno della ex convivente.