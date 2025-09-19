Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Venerdì 19 Settembre 2025

Casi di «codice rosso»: otto in dieci giorni tra Valle Brembana e Isola

CARABINIERI DI ZOGNO. Violenza di genere, da inizio anno oltre 180 casi trattati dai carabinieri di Zogno. Solo negli ultimi dieci giorni, otto episodi da «codice rosso».

Una foto d’archivio di un intervento dei carabinieri
Una foto d’archivio di un intervento dei carabinieri

La Compagnia Carabinieri di Zogno intensifica l’impegno contro i reati di violenza di genere. Negli ultimi dieci giorni eseguite tre misure cautelari e registrati diversi episodi di maltrattamenti in famiglia tra Valle Brembana e Isola Bergamasca.

Tre misure cautelari eseguite

Nel giro di dieci giorni i Carabinieri di Zogno, in coordinamento con il pool «fasce deboli» della Procura di Bergamo, hanno dato esecuzione a tre provvedimenti nell’ambito dei cosiddetti reati da «codice rosso». Un uomo residente in Valle Brembana è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico per atti persecutori ai danni della ex compagna. Altri due uomini, rispettivamente a Sorisole e a Terno d’Isola, sono stati raggiunti da misure di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento per maltrattamenti nei confronti delle rispettive mogli o compagne.

Altri episodi in Valle Brembana e Isola

Nello stesso periodo, sul territorio di competenza della Compagnia di Zogno, sono emersi altri quattro episodi di violenza domestica. In due casi i responsabili sono stati uomini che hanno maltrattato le proprie compagne; a Calusco, invece, un figlio con problemi di tossicodipendenza ha aggredito i genitori anziani, mentre a Zogno una coppia è indagata per maltrattamenti nei confronti della figlia adolescente. Sempre ad Almenno San Salvatore, un uomo è stato denunciato per atti persecutori e lesioni personali contro il nuovo compagno della ex convivente.

Oltre 180 casi dall’inizio dell’anno

Con gli ultimi interventi, il numero dei reati di violenza di genere trattati nel 2025 dalla Compagnia Carabinieri di Zogno, che copre l’intera Valle Brembana e parte dell’Isola Bergamasca, ha superato quota 180, confermando l’impegno costante nel contrasto a questo tipo di reati.

Zogno
Almenno San Salvatore
Bergamo
Sorisole
Terno d'Isola
Giustizia, Criminalità
giustizia