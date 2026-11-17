Le valli bergamasche sono sempre più attrattive in termini di residenti. Si spopolano perché il saldo naturale (nati meno decessi) è in gran parte negativo, ma recuperano grazie a un saldo migratorio (immigrati meno emigrati sempre positivo).

A dirlo è il Rapporto nazionale Montagne Italia 2026 di Uncem, l’Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani, che sarà presentato in anteprima giovedì nel Comune di Zocca (Modena). Rapporto che prende in esame anche le singole province e da cui emerge la forte attrattività migratoria della montagna, anche bergamasca. Che, nella classifica nazionale (in base a rielaborazione dati Istat 2024-25 applicata ai Comuni totalmente montani individuati dal Rapporto Uncem), si pone al quinto posto (in termini assoluti), dietro Trento (saldo migratorio di 6.828), Brescia (4.579), Bolzano (4.467) e Torino (4.139), davanti a Perugia, Savona, Bologna, Sondrio e Genova (si prendono in considerazione i Comuni oltre i 600 metri di quota o con un dislivello di almeno 600 metri). Anche la città di Bergamo, nello stesso periodo, ha fatto registrare un saldo migratorio positivo (7,5 per mille).

Il Rapporto di Uncem per Bergamo esamina le valli Brembana, Imagna, Seriana, Presolana (Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo), Scalve e Cavallina. che, nel biennio 2024-2025, hanno registrato complessivamente un saldo migratorio positivo di 2.951 persone.

Presolana la più attrattiva

La Presolana guida la classifica con un saldo di 238 persone, pari a 10,9 per mille (l’1,09%). Seguono la Valcavallina, con 538 nuovi residenti netti e un tasso dello 0,87%; quindi la Valle Imagna, con 401 (con aree vicine all’hinterland come gli Almenno, Barzana e Palazzago e lo 0,73%; la Valle Brembana, con 455 e lo 0,62%; la Valle Seriana, con 1.287 e lo 0.537%; infine la Val di Scalve, con 32 e lo 0,41%. Il saldo migratorio misura la differenza tra chi si trasferisce in un territorio e chi lo lascia. La variazione complessiva dei residenti, però, dipende anche dal saldo naturale, cioè dalla differenza tra nascite e decessi dove, purtroppo, le valli bergamasche più alte fanno in genere segnare numeri negativi.

Crescono tra il 2021 e il 2026 la Val Cavallina, la Valle Imagna (grazie soprattutto ai Comuni del fondovalle) e Presolana. La Valle Brembana è in calo dell’1%, la Val di Scalve dell’1,8% e la Valle Seriana dello 0,3%.

Il Rapporto conferma come, soprattutto le alte valli abbiano una popolazione sempre più anziana. In Valle Brembana, il 28,5% dei residenti ha almeno 65 anni, mentre bambini e ragazzi fino ai 14 anni rappresentano il 10,4%. La quota di popolazione anziana arriva al 29,5% in Val di Scalve ed è del 21,6% in Valcavallina; la popolazione fino ai 14 anni va dal 10,3% della Val di Scalve al 12,9% della Valcavallina. Il Rapporto mette in evidenza anche le caratteristiche della montagna lombarda nel suo complesso.

Occupazione e connettività

Per esempio, nel 2022 il tasso di occupazione era del 48,8%, contro il 52,2% dei Comuni non montani. La disoccupazione è diminuita rispetto al 2019, ma nel 2022 restava più alta nelle aree montane: 5,5%, contro il 4,8%. Anche il reddito medio dei contribuenti evidenzia un divario: 25.882 euro nei Comuni montani lombardi, contro 30.798 in quelli non montani.

A pesare sulle opportunità di lavoro e sull’accesso ai servizi è anche la connettività: al 14 ottobre 2025 la fibra ottica raggiungeva il 57,8% delle famiglie montane lombarde, contro il 79% di quelle dei Comuni non montani. «Il divario digitale limita le possibilità per le imprese, la formazione e il lavoro da remoto, e può incidere sull’attrattività dei territori», spiega Uncem nel rapporto.

I 498 Comuni lombardi totalmente montani occupano il 41,6% della superficie regionale, ma ospitano il 12% della popolazione. Questa distribuzione comporta maggiori difficoltà nell’organizzazione dei servizi e nella manutenzione delle infrastrutture. Al tempo stesso, le montagne custodiscono risorse naturali – foreste, acqua, suoli e paesaggi – la cui gestione produce benefici per l’intera regione. Filiere boschive, prevenzione del dissesto, agricoltura e turismo sostenibile possono contribuire a trasformare questo patrimonio in occasioni di sviluppo.