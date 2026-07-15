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Cronaca / Valle Brembana Mercoledì 15 Luglio 2026

Chicchi di grandine giganti e forte vento su Valli e lago - Le foto

MALTEMPO. Pioggia, forte vento e grandine hanno interessato diverse zone della provincia nella serata di martedì 14 luglio, in particolare le Valli e l’area del medio e alto Sebino.

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Chicchi di grandine giganti e forte vento su Valli e lago - Le foto

Serata di vento forte e temporali soprattutto nelle valli bergamasche. Una breve perturbazione che non ha provocato particolari danni ma è stata molto intensa come dimostrano i video e le immagini di questo articolo.

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In particolare chicchi di grandine giganti a San Giovanni Bianco, la foto di apertura è stata condivisa dal gruppo Facebook «Val Brembana di tutto di più» e il video che dimostra la violenza del vento che ha interessato in serata Costa Serina.

Vento e grandine a Costa Serina

Le previsioni per le prossime ore

Sulla Bergamasca proseguiranno condizioni di caldo intenso. Per mercoledì 15 luglio, 3Bmeteo prevede a Bergamo una temperatura massima attorno ai 35 gradi, con cielo inizialmente poco nuvoloso e un aumento dell’instabilità in serata: possibili piogge, rovesci e temporali, con fenomeni localmente intensi.

La presenza dell’anticiclone africano continua a imporsi su tutta la regione, ed è responsabile del progressivo aumento delle temperature. Il tempo resterà quindi in prevalenza stabile e molto caldo per buona parte della giornata, mentre sui rilievi e successivamente sulle aree vicine alla fascia prealpina potranno svilupparsi addensamenti e temporali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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