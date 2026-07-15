Chicchi di grandine giganti e forte vento su Valli e lago - Le foto

Serata di vento forte e temporali soprattutto nelle valli bergamasche. Una breve perturbazione che non ha provocato particolari danni ma è stata molto intensa come dimostrano i video e le immagini di questo articolo.

In particolare chicchi di grandine giganti a San Giovanni Bianco, la foto di apertura è stata condivisa dal gruppo Facebook «Val Brembana di tutto di più» e il video che dimostra la violenza del vento che ha interessato in serata Costa Serina.

Vento e grandine a Costa Serina

Le previsioni per le prossime ore

Sulla Bergamasca proseguiranno condizioni di caldo intenso. Per mercoledì 15 luglio, 3Bmeteo prevede a Bergamo una temperatura massima attorno ai 35 gradi, con cielo inizialmente poco nuvoloso e un aumento dell’instabilità in serata: possibili piogge, rovesci e temporali, con fenomeni localmente intensi.