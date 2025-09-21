Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Domenica 21 Settembre 2025

Colpito da un malore fatale a Sedrina, muore 63enne di Bernareggio

LA TRAGEDIA. L’uomo abitava in provincia di Monza e Brianza. Sabato 20 settembre stava camminando da solo nei pressi dell’agriturismo Prati Parini a Sedrina, quando improvvisamente si è sentito male.

La zona in cui l’uomo si è sentito male
La zona in cui l’uomo si è sentito male

Si trovava nei pressi dell’agriturismo Prati Parini, a Sedrina. Camminava, solo, lungo il percorso a poca distanza, quando purtroppo è stato colpito da un malore fatale.Se ne è andato così, sabato pomeriggio, un uomo di 63 anni, che viveva a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza. Quando l’anziano è stato trovato, non lontano dall’agriturismo a circa 800 metri d’altezza, non c’era già più nulla da fare. Non è chiaro da quanto tempo si trovasse lì: quel che è certo è che la chiamata al 112, il numero unico per le emergenze, è scattata alle 18,42.

Ad intervenire sono stati i tecnici del soccorso alpino della Valle Imagna: dopo la constatazione del decesso da parte del medico, sono stati loro a trasportare il corpo senza vita del 63enne alla camera mortuaria di Sedrina. Sul posto, in un primo momento, la Soreu delle Alpi aveva mandato un elisoccorso da Bergamo, ma il buio che nel frattempo era calato non ha permesso di recuperare la salma in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sedrina
Salute
Malesseri
Disastri, Incidenti