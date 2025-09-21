Colpito da un malore fatale a Sedrina, muore 63enne di Bernareggio

Si trovava nei pressi dell’agriturismo Prati Parini, a Sedrina. Camminava, solo, lungo il percorso a poca distanza, quando purtroppo è stato colpito da un malore fatale.Se ne è andato così, sabato pomeriggio, un uomo di 63 anni, che viveva a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza. Quando l’anziano è stato trovato, non lontano dall’agriturismo a circa 800 metri d’altezza, non c’era già più nulla da fare. Non è chiaro da quanto tempo si trovasse lì: quel che è certo è che la chiamata al 112, il numero unico per le emergenze, è scattata alle 18,42.