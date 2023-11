Colpo di scena: Carisole in vendita. Intanto impianti chiusi «a tempo indeterminato»

L’ennesimo colpo di scena arriva dalla «Sviluppo Monte Poieto» di Stefano Dentella che, dopo una serie di proposte inviate ai Comuni di Foppolo e Carona per riuscire a gestire il comprensorio di Brembo Ski in modo unitario, ha deciso di vendere quasi tutti i beni acquistati nel 2021, all’asta, dal Fallimento Brembo Super Ski. Dopo due anni, quindi, la proprietà cambia radicalmente strada. La vendita – si specifica nel comunicato – in due lotti: nel primo le seggiovie Valgussera e Conca Nevosa con relativi impianti di innevamento, quindi gli impianti di innevamento della Quarta Baita e del Montebello di Foppolo. Nel secondo lotto un terreno edificabile a Carona e la seggiovia Alpe Soliva. Non viene messo in vendita, invece, il tappettino Bimby. La seggiovia dei Foppolo paese, - comunica ancora la società - «è già stata ceduta ad altra controparte, dopo essere stata offerta a un prezzo poco più che simbolico, senza esito, alla comunità di Foppolo» (nell’aprile scorso la «Monte Poieto» aveva detto di avere avuto offerte di acquisto per i due arroccamenti, a Foppolo e Carona, dalla Romania).

Le revisioni da compiere

Quindi, la Val Carisole in vendita, ma con le seggiovie in due lotti separati: da una parte l’arroccamento, dall’altra i due impianti che servono le piste. Impianti, peraltro, sui quali, nei prossimi due anni dovranno essere necessariamente fatti importanti investimenti: il Valgussera per funzionare deve essere sottoposto a revisione generale (circa 400mila euro), nel 2024 stessa sorte per il Conca Nevosa, mentre l’arroccamento dal paese (Alpe Soliva) nel 2025 dovrà essere sostituito Nel comunicato si precisa poi che «l’eventuale acquirente sarà tenuto a subentrare alla nostra società in tutti i contenziosi che restano in essere con i Comuni di Foppolo e Carona e con i proprietari di altri terreni. Sarà inoltre tenuto a subentrare alla nostra proposta di acquisto delle seggiovie IV Baita e Montebello fatta al Comune di Foppolo per un milione di euro».

Possibili acquirenti

La nota si conclude annunciando che «gli impianti di risalita resteranno chiusi a tempo indeterminato». A poco più di due anni dall’acquisto (per un milione e 116mila euro) all’asta fallimentare, i beni della Brembo Super Ski tornano di nuovo in vendita. Tra i possibili acquirenti la Devil Peak di Giacomo Martignon (che già aveva partecipato all’asta di due anni fa). «Formuleremo una nostra offerta di acquisto a stretto giro – la nota della società proprietaria delle seggiovie Quarta Baita e Montebello –. Avevamo già fatto un’offerta a luglio. Speriamo che ora si arrivi a una conclusione, con noi o altri». Un’altra offerta, nei mesi scorsi, sarebbe arrivata alla società di Dentella anche dall’imprenditore svedese che nel dicembre 2023 ha aperto a Carona un hotel 4 stelle. Proposta pure quella senza esito. Anche il Comune di Carona, nelle scorse settimane, si era detto disponibile all’acquisto a 1,1 milioni di euro. Sul prezzo (che la «Monte Poieto» preferisce non comunicare), in tutti i casi, non ci sarebbe stato accordo.

I dubbi di Foppolo