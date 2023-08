Cornalba, anziano villeggiante disperso: ritrovato dopo una notte al freddo

Ritrovato vivo, in discrete condizioni di salute nonostante una notte trascorsa all’aperto nel bosco, a circa mille metri di quota, l’uomo di 85 anni le cui ricerche erano in corso da ieri sera (9 agosto) nella zona di Cornalba . È stato trovato da un passante, che ha segnalato subito ai soccorritori.

L’uomo si trovava nei pressi del sentiero 519 B, poco distante dall’abitato di Cornalba. I soccorritori che erano nelle vicinanze e che stavano perlustrando la zona lo hanno raggiunto intorno alle 11; sul posto la centrale ha inviato anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza . Dopo la valutazione sanitaria, l’uomo è stato portato con l’elicottero in ospedale.

Si tratta di un uomo di 85 anni che è in villeggiatura nella frazione Passoni con la moglie, la figlia e che alle 14 di ieri era uscito per la consueta passeggiata. Nel tardo pomeriggio, non vedendolo arrivare, la famiglia ha dato l’allarme e e sono cominciato le ricerche anche con l’utilizzo delle unità cinofile.