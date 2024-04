Cornello dei Tasso tra i dieci borghi più cliccati d’Italia

La classifica

Al primo posto spicca Montefalco, in provincia di Perugia, al secondo Castellaro Lagusello. Ottava posizione per Cornello dei Tasso, nona Morimondo. «Da mantovana e da assessore al Turismo di Regione Lombardia – afferma Barbara Mazzali – sono felice di questa classifica Web che vede ben tre borghi lombardi nei primi 10 più “cliccati” online sul sito dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia, che ringrazio per la grande attività di valorizzazione che svolge da oltre vent’anni. L’assessorato da me guidato è fortemente impegnato nella promozione dei borghi sul nostro portale turistico ufficiale InLombardia, tramite il brand “Lombardia Style” e con precise misure regionali». Soddisfatto del risultato anche il sindaco di Camerata Cornello, Andrea Locatelli: «Sicuramente è una cosa che fa molto piacere e vuol dire che in questi anni si è lavorato molto bene. Le persone vengono a visitare Cornello dei Tasso per la bellezza del borgo, che riporta i visitatori indietro nel tempo, e per il Museo dei Tasso e della Storia Postale».