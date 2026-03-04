Burger button
Cronaca / Valle Brembana Mercoledì 04 Marzo 2026

Da Olmo al Brembo speaker alle Olimpiadi: «Che emozione per me e la valle»

LA STORIA. Quarantaquattro anni, barista a Branzi, è stato presentatore anche al Giro d’Italia.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Juri Pianetti, speaker a Bormio
Juri Pianetti, speaker a Bormio

Dal Giro d’Italia... alle Olimpiadi invernali. Dopo l’esperienza alla Corsa Rosa Juri Pianetti, 44enne di Olmo al Brembo (ha un bar a Branzi) ha provato l’emozione di fare da speaker anche ai giochi a cinque cerchi di Milano-Cortina. Per due settimane è stato Emcee (Master of Ceremonies) alla Venue di Bormio, accompagnando tutte le gare di sci alpino e l’esordio olimpico dello sci alpinismo. È stata la voce che ha guidato il pubblico lungo l’intera giornata di gara, il punto di riferimento che collegava campo gara e tribune, organizzazione e spettatori, sport e spettacolo. « Essere lì, dentro un’organizzazione così grande, a fianco di uno staff internazionale che mi ha accolto con professionalità e umanità, è stato davvero emozionante. Per me – conclude – un motivo di orgoglio non solo personale, ma anche per aver rappresentato anche la Valle Brembana: è qualcosa che porterò sempre con me».

