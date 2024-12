Da Taleggio a Brembilla, due valli unite da un sentiero

Il sentiero da Taleggio a Brembilla

Il gemellaggio simbolico tra le due Valli

Il lavoro dei volontari non si è limitato alla manutenzione dei sentieri, creando un’esperienza completa per gli escursionisti. «A metà del tragitto – continua –, Valerio Pesenti e sua moglie Anna hanno accolto i partecipanti nella loro baita, offrendo ristoro e convivialità prima che il gruppo ripartisse, zaini in spalla, verso la meta finale di questo nuovo itinerario». La giornata ha visto la partecipazione di amministratori locali come Marcello Carminati, sindaco di Val Brembilla, e Paolo Bolognani, consigliere di Vedeseta. Una presenza che sottolinea quanto il progetto non sia solo un’opportunità per i camminatori, ma anche un investimento culturale per il territorio. «Questo gemellaggio simbolico tra le due Valli – conclude – celebra il potere della collaborazione. Recuperare e valorizzare i sentieri significa preservare un patrimonio collettivo, custodendo la memoria di un passato che continua a parlare attraverso questi tracciati. Un invito a esplorare, ma anche a riflettere sul valore delle radici e dell’impegno comune per il futuro delle nostre montagne».