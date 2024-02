Desy resta la mucca più bella delle Alpi: terzo trionfo alla fiera nazionale di Verona

Giovanni Ghisalberti

Desy pare non avere ancora trovato una concorrente alla sua altezza. Sabato scorso, alla 116esima fiera nazionale di Verona, la vacca Bruna alpina originale dell’azienda agricola di Ignazio Carrara di Serina, ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva. È lei la vacca più bella delle Alpi, se guardiamo a quella che per secoli è stata la razza tipica anche delle Orobie (poi soppiantata dalla Bruna, un incrocio). Nove anni di età, Desy aveva vinto il titolo già due anni fa e nel 2020 (la fiera è biennale). Superstar, quindi, e finora senza rivali (ma dalla gara sono assenti per motivi di regolamento regionale gli allevatori del Trentino).

A conferma dell’eccellenza della qualità delle Brune alpine della nostra provincia, al secondo posto si è classificato un capo dell’azienda agricola di Camillo Abbadini di Gorno e al terzo di Eugenio Abbadini di Oneta. Quindi Bergamo ha fatto tris. L’azienda di Ignazio Carrara, 62 anni, si trova a Valpiana, sopra Serina, poco prima di arrivare a Oltre il Colle. Qui la stalla, ma il suo regno è anche Pian Casere, a Branzi, poco distante dai Laghi Gemelli dove porta i suoi 90 capi in estate, per l’alpeggio, a quasi 2.000 metri di quota. Con Ignazio, anche la moglie Silvia Carobbio e i figli Elena, Claudia e Angelo, oltre a un nipote. Un’alimentazione naturale che consente a Carrara di produrre latte e formaggi di grande qualità organolettica e salutistica.

Negli anni Ottanta la Bruna alpina originale venne soppiantata dalla razza Bruna, incrocio americano, più lattifera ma meno rustica. Da alcuni anni, però, anche sulle nostre Prealpi e in Valle Brembana (Lenna e Serina soprattutto), la razza originale (riconoscibile anche dalle corna che, in genere, non vengono tagliate) sta tornando in auge: proprio a Lenna è nata l’associazione che riunisce i suoi allevatori, lombardi e piemontesi in particolare (ma è diffusa anche in Alto Adige).