Disperso a 82 anni sul sentiero della Valparina, proseguono le ricerche

L’allarme è stato lanciato nella serata di sabato 3 agosto: un uomo di origini vietnamite di 82 anni, residente a Bergamo, non è rientrato a casa dalla gita a Oltre il Colle. Un vicino ha chiamato il 112: i primi accertamenti hanno permesso di ricostruire i movimenti dell’uomo: partito venerdì (2 agosto) mattina presto da un b&b del paese per il sentiero della Valparina, che da Zorzone porta a Lenna, particolarmente difficile e dove in passato si sono registrati incidenti anche mortali. Subito si sono attivate le ricerche poi riprese nella mattinata di domenica 4 agosto.