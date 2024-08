Disperso a 82 anni sul sentiero della Valparina, scattano le ricerche

L’allarme è stato lanciato nella serata di sabato 3 agosto: un uomo di origini vietnamite di 82 anni, residente a Bergamo, non è rientrato a casa dalla gita a Oltre il Colle. Un vicino ha chiamato il 112: i primi accertamenti hanno permesso di ricostruire i movimenti dell’uomo, partito venerdì (2 agosto) mattina presto da un b&b del paese per il sentiero della Valparina, che da Zorzone porta a Lenna, particolarmente difficile e dove in passato si sono registrati incidenti anche mortali. Per le ricerche si sono attivati i Vigili del fuoco di Zogno, l’Ucl (Unità di comando locale), i droni e la squadra Dedalo (con apparecchiature in grado di agganciare il segnale della sim del telefonino), il Soccorso alpino con diverse squadre che hanno battuto i sentieri con le moto da trial, i carabinieri. Le ricerche proseguono: di notte le squadre operano solo lungo i sentieri.