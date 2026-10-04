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Cronaca / Valle Brembana Domenica 04 Ottobre 2026

Disperso in Valle Vertova e alpinisti bloccati sull’Arera: tre soccorsi

GLI INTERVENTI. Domenica 4 ottobre di interventi per il Soccorso alpino bergamasco. Recuperato un ragazzo nella notte, soccorsa un’escursionista ferita sul Monte Linzone.

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Redazione Web
Redazione Web
Disperso in Valle Vertova e alpinisti bloccati sull’Arera: tre soccorsi
Mezzi del soccorso alpino in una foto di repertorio

Valle Vertova

Tre interventi, dalla notte al pomeriggio di domenica 4 ottobre, per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino e speleologico: un ragazzo disorientato in Valle Vertova, una donna infortunata sul Linzone e due alpinisti bloccati sull’Arera.

Valle Vertova, invia la posizione su WhatsApp

Il primo allarme è scattato poco dopo le 4 del mattino di domenica 4 ottobre per un ragazzo che aveva perso l’orientamento su un sentiero della Valle Vertova, a circa 900 metri di quota. È riuscito a inviare la propria posizione tramite WhatsApp: due soccorritori del Cnsas della Stazione Media Valle Seriana e due del nucleo Saf dei Vigili del fuoco lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e accompagnato a valle, dove attendeva un’ambulanza. L’intervento si è concluso intorno alle 7.45.

Monte Linzone, escursionista ferita sul sentiero

Intorno alle 11 la Soreu delle Alpi ha attivato la Stazione Valle Imagna, insieme ai turnisti del polo operativo di San Giovanni Bianco. Una donna, che scendeva dal Monte Linzone verso Roncola con un uomo, era scivolata sul sentiero, infortunandosi.
I tecnici, tra cui due infermieri, l’hanno raggiunta e assistita, quindi trasportata con una barella portantina fino all’ambulanza. Le operazioni sono durate circa due ore.

Arera, due alpinisti recuperati a 2.250 metri

Poco dopo le 17 le squadre della Stazione di Oltre il Colle sono intervenute per due alpinisti incrodati nei pressi del Mandrone, sul Monte Arera, a 2.250 metri. L’elisoccorso di Bergamo di Areu li ha recuperati, i tecnici li hanno poi accompagnati a valle.

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