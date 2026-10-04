Disperso in Valle Vertova e alpinisti bloccati sull’Arera: tre soccorsi

Valle Vertova, invia la posizione su WhatsApp

Il primo allarme è scattato poco dopo le 4 del mattino di domenica 4 ottobre per un ragazzo che aveva perso l’orientamento su un sentiero della Valle Vertova, a circa 900 metri di quota. È riuscito a inviare la propria posizione tramite WhatsApp: due soccorritori del Cnsas della Stazione Media Valle Seriana e due del nucleo Saf dei Vigili del fuoco lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e accompagnato a valle, dove attendeva un’ambulanza. L’intervento si è concluso intorno alle 7.45.