Due ragazzi si perdono lungo una sterrata a 1.200 metri: salvi

Due giovani escursionisti hanno perso l’orientamento mentre percorrevano una strada sterrata nei pressi della frazione di Caprini, a Roncobello, a una quota di 1.200 metri. La richiesta di aiuto è scattata nella serata di sabato 27 gennaio per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, stazione di Valle Brembana. Durante la richiesta di aiuto i due giovani sono riusciti a fornire le coordinate del punto in cui si trovavano. Intorno alle 18.30 è partita una squadra di tecnici Cnsas, della zona e quindi che conoscono molto bene il territorio; poco dopo i due ragazzi sono stati raggiunti. Dopo avere accertato che stavano bene, sono stati accompagnati in paese. L’intervento è finito in circa un’ora.