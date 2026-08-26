Elicottero caduto a Foppolo: dimessi pilota e vicesindaco

Sono stati dimessi martedì il pilota e il passeggero feritisi lunedì pomeriggio nella caduta dell’elicottero ultraleggero con cui stavano atterrando a Foppolo.

Il pilota, Giovanni Galbusera, 28enne di Bergamo, insieme al vicesindaco di Foppolo, Alessandro Gherardi, 35 anni, avevano da poco concluso un giro sulle Orobie. Poco prima delle 17 il rientro che doveva avvenire nei pressi della baita di Gherardi, vicino a un laghetto poco a monte della località Foppelle di Foppolo.

La dinamica dell’incidente

Qualcosa, però, durante la fase di atterraggio è andato storto. Sta di fatto che, a pochi metri dal suolo l’ultraleggero (con un motore Robinson 22) - facente parte della flotta della società Altitude srl amministrata dall’alpinista ed elicotterista Simone Moro - ha perso rapidamente quota finendo malamente al suolo. Il velivolo si appoggiato su un lato, finendo in parte anche nel laghetto. Immediati i soccorsi di alcune persone che si trovavano in zona e avevano assistito alla caduta.

Il pilota è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo dell’ultraleggero mentre Gherardi, inizialmente in stato confusionale, è stato aiutato dai soccorritori. Entrambi, poi, pilota e passeggero, sono stati trasportati con l’elicottero del 118 fino all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.