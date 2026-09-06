Ferdy Wild, siparietto social con Stefano De Martino: «Mamma punta a Sanremo»
SU FACEBOOK. Il post pubblicato sui social dopo la visita del conduttore: «Questa volta la tentazione e l’obiettivo sono più grandi: il Festival di Sanremo».Lettura meno di un minuto.
Siparietto social per Ferdy Wild, agriturismo di Lenna, che ha pubblicato su Facebook una foto con Stefano De Martino accompagnandola da un messaggio ironico. «La mamma che prova a scroccare biglietti a tutti gli ospiti, ma questa volta la tentazione e l’obiettivo è più grande: il Festival di Sanremo!», si legge nel post.
Il riferimento è alla madre, protagonista dello scherzoso tentativo di ottenere un invito per uno degli appuntamenti più attesi della televisione italiana.
Ferdy Wild ha poi ringraziato De Martino per la visita: «Grazie Stefano De Martino, è sempre un piacere, in bocca al lupo per tutto».
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