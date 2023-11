Foppolo apre e prepara il restyling impianti

Ancora una stagione di attesa. Nella speranza di poter ripartire dal prossimo anno, di dare inizio al rinnovamento del comprensorio. Foppolo, nonostante tutte le difficoltà, riuscirà ad aprire anche quest’anno le seggiovie. Quarta Baita e Montebello consentiranno di servire cinque piste (tre dal Montebello e due dalla Quarta Baita), poi ci saranno i due tappetini per i tracciati dei principianti, in zona Foppelle. Sabato scorso ha aperto anche il campo scuola della scuola «Sci 90».

La gestione alla «Devil Peak» di Giacomo Martignon e alla «Sacif» di Marco Calvetti, come lo scorso anno. La neve nei giorni scorsi (circa mezzo metro) è stata battuta ed è servita per rendere bianco il Montebello.

«La parte alta delle piste è innevata – dice Calvetti – ed è stata preparata con i “gatti”. Con un altro po’ di neve è ormai pronta. Per la parte bassa, sulla Quarta Baita, attendiamo le giornate di freddo per sparare neve programmata. Così anche per le piste dei principianti alle Foppelle. Meteo permettendo, apriremo le seggiovie il 2 dicembre».

Le aperture

Gli impianti resteranno aperti nei fine settimana e per il ponte dell’Immacolata, poi dal 23 dicembre tutti i giorni, a esclusione di Natale. Prezzi skipass sul sito foppolo.ski: lo stagionale adulti a 350 euro, il giornaliero festivo a 27 euro, il feriale a 18 euro. Anche a Foppolo si guarda però già alla prossima stagione, visto che questa sarà di fatto una «transizione» verso l’auspicato rinnovamento.

«Dispiace che Carona resti chiusa – spiega Giacomo Martignon, della “Devil Peak” –. Noi apriremo, cercando di offrire delle novità, come un tracciato per gli scialpinisti. E,comunque, proseguiamo con i nostri progetti di rinnovamento della stazione». Le prime tappe prevedono la sostituzione della seggiovia del Montebello con un impianto più lungo e l’accorciamento della Quarta Baita (alla terza baita) che servirà quindi una pista soprattutto per i principianti. Quindi un nuovo impianto per il Giretta, in Val Carisole. Solo più avanti, eventualmente, la riapertura di impianti e piste sul monte Toro o l’ampliamento nella parte bassa del paese e al Convento.

Servizio di motoslitte per i rifugi