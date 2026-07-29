Foppolo, avanti con le ricerche dell’anziano disperso

Forte apprensione a Foppolo per la scomparsa di un anziano villeggiante, sull’ottantina, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di martedì 28 luglio. Scattato l’allarme, lanciato dalla figlia, è stata attivata la macchina dei soccorsi, con l’intervento dei vigili del fuoco di Zogno e dei nuclei specialistici con droni e unità cinofile, del soccorso alpino della stazione Valle Brembana e dei carabinieri della compagnia di Zogno.

Vigili del fuoco in azione da martedì sera

(Foto di Truzoli) Le operazioni sono proseguite tutta la notte tra martedì e mercoledì, concentrate soprattutto nell’area impervia in località Convento, verso Valleve. Proprio in questa zona dell’Alta Valle Brembana, stando a quanto è stato possibile apprendere, l’uomo aveva manifestato l’intenzione di volersi dirigere per una passeggiata. Si prosegue con i pattugliamenti ei vigili del fuoco nella giornata di mercoledì.