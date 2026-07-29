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Cronaca / Valle Brembana Mercoledì 29 Luglio 2026

Foppolo, avanti con le ricerche dell’anziano disperso

ALTA VALLE. L’uomo non è più rientrato a casa da una passeggiata: in campo vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri. Tutta la notte le ricerche, avanti anche mercoledì 29 luglio.

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Foppolo, avanti con le ricerche dell’anziano disperso
Più squadre di soccorritori in azione
(Foto di Truzoli)

Forte apprensione a Foppolo per la scomparsa di un anziano villeggiante, sull’ottantina, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di martedì 28 luglio. Scattato l’allarme, lanciato dalla figlia, è stata attivata la macchina dei soccorsi, con l’intervento dei vigili del fuoco di Zogno e dei nuclei specialistici con droni e unità cinofile, del soccorso alpino della stazione Valle Brembana e dei carabinieri della compagnia di Zogno.

Foppolo, avanti con le ricerche dell’anziano disperso
Vigili del fuoco in azione da martedì sera
(Foto di Truzoli)

Le operazioni sono proseguite tutta la notte tra martedì e mercoledì, concentrate soprattutto nell’area impervia in località Convento, verso Valleve. Proprio in questa zona dell’Alta Valle Brembana, stando a quanto è stato possibile apprendere, l’uomo aveva manifestato l’intenzione di volersi dirigere per una passeggiata. Si prosegue con i pattugliamenti ei vigili del fuoco nella giornata di mercoledì.

Stando alle prime ricostruzioni disponibili, l’anziano si sarebbe allontano dalla sua abitazione per fare un giro sui sentieri di montagna, salvo poi non ritornare più a casa, facendo perdere le sue tracce. I familiari, preoccupati nel non vederlo rincasare, hanno allertato i soccorsi. Immediato il dispiegamento di uomini e mezzi, per setacciare la zona alla ricerca dell’anziano disperso.

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