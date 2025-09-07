Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Domenica 07 Settembre 2025

Foppolo, dopo dieci anni si coprono
gli ex cantieri della cabinovia

IL CANTIERE. Iniziati i lavori per la nuova seggiovia del Montebello. Insieme sarà nascosto ciò che restava delle stazioni previste nel 2016.

Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti
Il cemento della stazione di arrivo della cabinovia che dal 2016 si trova sul Montebello
Il cemento della stazione di arrivo della cabinovia che dal 2016 si trova sul Montebello

Dieci anni sono ormai trascorsi da quando - all’indomani del rogo delle seggiovie, nell’estate 2016 - si iniziò la costruzione di quella che doveva essere la cabinovia di Foppolo. Si partì con le fondamenta delle stazioni di partenza e di arrivo, a monte del rifugio Montebello.

Stop con l’inchiesta

L’inchiesta che poi travolse la stazione sciistica bloccò tutti i cantieri. Ad effettuare i lavori per 2,3 milioni di euro della cabinovia (2,5 milioni di euro arrivarono da Regione Lombardia) fu l’azienda Graffer: è dello scorso gennaio la conferma dell’assoluzione del titolare, per presunte fatture false, e la prescrizione per le ipotesi di corruzione e turbativa d’asta. Le opere edili sono poi rimaste lì, come brutto ricordo di una vicenda che ha segnato il paese. Ma la stazione di partenza, seppure recintata e messa in sicurezza, ha sempre rappresentato anche un pessimo biglietto da visita per gli sciatori. A distanza di dieci anni finalmente ciò che resta di quei lavori iniziati e poi abbandonati, saranno cancellati. O meglio, coperti dalla terra.

Spazio alla nuova stazione

L’intervento è a cura della Devil Peak, proprietaria di seggiovie e piste, che, da pochi giorni, ha avviato i lavori per la sostituzione della seggiovia Montebello. Si deve realizzare, entro novembre, la stazione di arrivo al Montebello e quella di partenza all’altezza della terza baita. La seggiovia (acquistata dalle Dolomiti) sarà poi posizionata nell’estate 2026, per entrare in funzione nella stagione sciistica 2026-2027. Insieme, quindi, ai primi lavori edili per la nuova seggiovia del Montebello confermano dalla Devil Peak, «provvederemo a coprire definitivamente anche i manufatti realizzati per la cabinovia». A beneficiarne sarà soprattutto la pista variante di rientro della Quarta Baita che potrà essere ampliata.

