Stop con l’inchiesta

L’inchiesta che poi travolse la stazione sciistica bloccò tutti i cantieri. Ad effettuare i lavori per 2,3 milioni di euro della cabinovia (2,5 milioni di euro arrivarono da Regione Lombardia) fu l’azienda Graffer: è dello scorso gennaio la conferma dell’assoluzione del titolare, per presunte fatture false, e la prescrizione per le ipotesi di corruzione e turbativa d’asta. Le opere edili sono poi rimaste lì, come brutto ricordo di una vicenda che ha segnato il paese. Ma la stazione di partenza, seppure recintata e messa in sicurezza, ha sempre rappresentato anche un pessimo biglietto da visita per gli sciatori. A distanza di dieci anni finalmente ciò che resta di quei lavori iniziati e poi abbandonati, saranno cancellati. O meglio, coperti dalla terra.