Geson, appello della mamma: «Forse si trova a Marsiglia»

«L’ultimo avvistamento risale a lunedì scorso, quando è stato fermato dalla Polizia svizzera mentre dormiva all’aeroporto di Ginevra con un gruppo di ragazzi maggiorenni. Li hanno identificati tutti e li hanno lasciati andare, ma nessuno ci ha avvisato. Quando li abbiamo chiamati, lunedì 18 marzo ci hanno detto solo che erano diretti a Marsiglia. Sono disperata, non so più se mio figlio è vivo o morto e se è stato portato via con la forza. Chiedo a chiunque abbia notizie di lui di chiamare i carabinieri». L’appello è di Silvana Mikic, la mamma di Geson Gusani, 15 anni, scomparso da Zogno il 6 marzo senza documenti, soldi e cellulare.