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Cronaca / Valle Brembana Giovedì 19 Marzo 2026

Gli finisce un ramo in testa, anziano soccorso a San Giovanni Bianco

INCIDENTE IN GIARDINO. Stava facendo manutenzione al giardino insieme al figlio quando, uscito in strada per verificare che non arrivasse nessuno, un ramo dell’albero che stavano potando gli è finito in testa. In ospedale un 75enne.

Chiara Balducchi
Chiara Balducchi
Redattore
In zona Ronchi a San Giovanni Bianco è intervenuto l’elisoccorso.
In zona Ronchi a San Giovanni Bianco è intervenuto l’elisoccorso.

San Giovanni Bianco

Attimi di apprensione in zona Ronchi a San Giovanni Bianco nel primo pomeriggio di giovedì 19 marzo. Un anziano è stato colpito al capo da un ramo di un albero del suo giardino ed è stato elitrasportato in ospedale al Papa Giovanni XXIII per le cure e gli accertamenti del caso.

L’intervento dell’elisoccorso

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 13,20 e sul posto si sono precipitati i soccorritori della Croce Rossa di Bergamo con l’ambulanza e la medicalizzata. Dato che le condizioni dell’anziano, 75 anni, sono parse gravi fin da subito, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato dall’ospedale di Bergamo. Per gli accertamenti del caso, invece, sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Zogno.

La dinamica

L’anziano si trovava nel giardino insieme al figlio per alcuni lavori di manutenzione del verde

Escluso che si trattasse di un infortunio lavorativo, dalle prime verifiche è emerso che si sarebbe trattato di un incidente domestico. L’anziano, infatti, si trovava nel giardino insieme al figlio per alcuni lavori di manutenzione del verde. Sembra che i due si fossero concentrati sulle operazioni di potatura di un albero quando il 75enne è uscito in strada per verificare che non stesse passando nessuno. All’improvviso, però, un ramo si è staccato e gli è finito in testa, colpendolo violentemente.

Non è in pericolo

Il 75enne è stato stabilizzato sul posto e, nonostante le lesioni serie, non sarebbe in pericolo di vita. Durante le operazioni, infatti, sarebbe rimasto sempre cosciente. Caricato sull’eliambulanza, è stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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