Gli finisce un ramo in testa, anziano soccorso a San Giovanni Bianco

Attimi di apprensione in zona Ronchi a San Giovanni Bianco nel primo pomeriggio di giovedì 19 marzo. Un anziano è stato colpito al capo da un ramo di un albero del suo giardino ed è stato elitrasportato in ospedale al Papa Giovanni XXIII per le cure e gli accertamenti del caso.

L’intervento dell’elisoccorso

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 13,20 e sul posto si sono precipitati i soccorritori della Croce Rossa di Bergamo con l’ambulanza e la medicalizzata. Dato che le condizioni dell’anziano, 75 anni, sono parse gravi fin da subito, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato dall’ospedale di Bergamo. Per gli accertamenti del caso, invece, sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Zogno.

La dinamica

L’anziano si trovava nel giardino insieme al figlio per alcuni lavori di manutenzione del verde Escluso che si trattasse di un infortunio lavorativo, dalle prime verifiche è emerso che si sarebbe trattato di un incidente domestico. L’anziano, infatti, si trovava nel giardino insieme al figlio per alcuni lavori di manutenzione del verde. Sembra che i due si fossero concentrati sulle operazioni di potatura di un albero quando il 75enne è uscito in strada per verificare che non stesse passando nessuno. All’improvviso, però, un ramo si è staccato e gli è finito in testa, colpendolo violentemente.

Non è in pericolo